اتركوا أطفالكم لتمص أصابعها.. هناك فوائد جمة!

"لا تمص أصبعك".. الكلمة الدارجة على لسان الآباء والأمهات عندما يضع أطفالهم اصابعهم في أفواههم، غير أنَّ دراسة للجمعية الأمريكية لطب الأطفال قلبت المعتقدات السائدة عن ضرر مص الأصابع، عندما أكدت وجود فوائد عديدة لمص الطفل لأصابعه.

وتوصلت الدراسة إلى أنَّ عادة مص الأصابع تحسن من حركه الأمعاء، إضافة الى تحسين افرازات الانزيمات المسؤولة عن الهضم، كما أنها عادة تريح الأعصاب وتقدد من عصبية الأطفال وبكائهم، كما تشير الدراسة إلى أن مص الأصابع يقلل من متلازمة موت الرضيع الفجائي.

ونصحت الدراسة الأهالي لعدم التشدد عند مص الأطفال لأصابعهم خشية انتقال الأمراض والتأثير على صحتهم.