برهوم يدين لقاءات بعض القادة العرب مع قادة الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الزيارات واللقاءات التي يُجريها بعض القادة والسياسيين من بعض الدول العربية والإسلامية مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي لما لها من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة.

واستنكر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي زيارة رئيس جمهورية تشاد "إدريس ديبي" للكيان الإسرائيلي ولقاءه برأس الإجرام "نتنياهو".

وأكد برهوم على موقف الحركة الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، داعيا إلى وقف هذه السياسات الخطيرة والعمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه والاستمرار في سياسة مقاطعة وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يشكل الخطر الأكبر على المنطقة بأسرها.