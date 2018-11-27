وزير سوداني: عداؤنا مع "إسرائيل" باقٍٍ لقيام الساعة

نفى وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة المزاعم الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكّد جمعة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن العداء السوداني مع "إسرائيل" هو عداء "فكري وديني ومستمر إلى قيام الساعة".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية مزاعمها أنها بصدد إعادة ترتيب العلاقات مع السودان قريبًا، في ضوء توجهات نتنياهو نحو التطبيع مع الدول العربية وإيجاد موطئ قدم للاحتلال في إفريقيا.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يزور "إسرائيل" حاليًا قال إنه مستعد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين السودان و"إسرائيل" والتوسط بينهما.