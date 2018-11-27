حماس توافق على "تمكين" الحكومة بغزة بشروط

نقلت قناة "الميادين" عن مصادر وصفتها بـ "المُطّلعة" أن حركة حماس وافقت خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة المصرية القاهرة على طلب رئيس السلطة محود عباس "تمكين" حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.

وذكرت القناة صباح اليوم الثلاثاء، أن الحركة وضعت "شروطًا" على هذه الموافقة لم تعلن عنها المصادر.

وقالت المصادر إن حماس وافقت أيضًا على تنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بدلًا من اتفاق القاهرة 2011، بشرط رفع عقوبات السلطة عن القطاع ودفع رواتب "موظفي غزة".

وأضافت المصادر بأن حماس طالبت خلال لقائها المسؤولين المصريين بتأليف حكومة وحدة وطنية في مهلة لا تتعدى 45 يومًا، إضافة لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة الـ45 يومًا أيضًا.

كما ذكرت أن حماس طلبت من المصريين إجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

وغادر وفد قيادي رفيع المستوى من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي بعد جولة مباحثات لإنهاء الانقسام الفلسطيني عقدها مع المسؤولين المصريين على مدار يومين.