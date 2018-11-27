رئيس التشيك لريفلين: أريد السماع عن خطتك لدولة واحدة - هآرتس

بقلم: نوعا لنداو

(المضمون: الرئيس التشيكي قال إنه لا يعتقد أنه يمكن اقامة دولة مستقلة في قطاع غزة لأن حماس هي منظمة ارهابية - المصدر).

الرئيس التشيكي ميلوش زمان قال أمس لرئيس الدولة رؤوبين ريفلين بأنه لا يصدق أنه يمكن أن تكون هناك دولة مستقلة للفلسطينيين في قطاع غزة. زمان اضاف في اللقاء في بيت الرئيس بأنه تأثر من السماع عن فكرة دولة واحدة لشعبين كحل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني، وأنه يأمل أن يسمع من ريفلين افكار حول الموضوع. زمان اشار الى أنه يفهم أن فكرة الدولة الواحدة هي أمر "استفزازي"، وقال "في العقود الاخيرة جرى نقاش بخصوص دولتين مستقلتين، ولكني لا أرى دولة مستقلة في قطاع غزة، لأنني أفهم أن حماس هي منظمة ارهابية". واضاف الرئيس التشيكي بأنه يتوقع أن يكون هناك من سيحتجون على فكرة الدولة الواحدة، بالاساس مراسلين.

ريفلين أجاب زمان بأنه يؤمن بدولة يهودية وديمقراطية. واضاف "اسمح لي أن اقول لك بأن اسرائيل دائما ستكون ديمقراطية لصالح كل مواطنيها". واضاف ريفلين في اللقاء أنه "في الواقع الحالي علاقتنا هامة اكثر من أي وقت مضى، نحن نرحب بتأييدك نقل السفارات الى القدس. القدس هي مدينة السلام. السلام يمكن أن يبدأ من القدس، ويمكن أن ينتقل الى كل العالم".

رئيس تشيكيا جاء أمس في زيارة لمدة اربعة ايام في اسرائيل. وخلال زيارته يتوقع أن يدشن مركز ثقافي "البيت التشيكي" في القدس. تدشين المركز، بحضور رئيس الحكومة نتنياهو، سيجري يوم الثلاثاء في ذكرى اليوم الوطني لتشيكيا. اليوم سيلقي زمان خطاب في الكنيست، وهناك يتوقع أن يكرر وعوده بأن سفارة التشيك ستنقل في المستقبل من تل ابيب الى القدس، رغم أن هذا الامر ليس من صلاحياته. زمان سيغادر اسرائيل غدا.

في شهر نيسان الماضي قال رئيس حكومة تشيكيا، اندريه بابيش، إن سفارة بلاده لن تنقل لأن الامر يعارض موقف الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. هذا في اعقاب الاقوال التي قالها زمان، والتي بناء عليها تعهد نتنياهو له بأنه اذا تم نقل السفارة التشيكية الى القدس، فانه سيعطيهم حتى بيته. "قلت له إن تشيكيا ليست دولة غنية بما يكفي كي ترفض. أنا آمل أنه سيفي بوعده"، اضاف. المسؤول الاخير عن البت في هذا الموضوع هو الحكومة التشيكية، التي أيدت حل وسط بحسبه يتم تعيين قنصل فخري في القدس ويتم نقل المركز الثقافي التشيكي الى المدينة.

نتنياهو شكر زمان على محاربة بلاده للاسامية القديمة والجديدة "التي توجه السهام المسمومة نحو دولة اسرائيل". واضاف "محاولة سلبنا الحائط الدفاعي لمدن يهودا والسامرة في قلب وطننا التاريخي سيبقي دولتنا بدون دفاع وسيمكن قوات الاسلام الراديكالي من تهديد الشرق الاوسط. هناك من يريد شراء الهدوء بثمن ارضاء النظام الديكتاتوري في ايران. هم لم يستوعبوا عبر التاريخ". في جلسة الكنيست حضر ايضا سفير الاتحاد الاوروبي الذي جمهورية التشيك عضوة فيه، والذي يعارض نقل السفارات الى القدس.

اعضاء القائمة المشتركة قاطعوا الجلسة حسب بيان القائمة. القرار اتخذ "بسبب مواقف الرئيس التشيكي التي تعارض مبدأ الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". في وقت سابق من هذا اليوم قال زمان للرئيس رؤوبين ريفلين إنه لا يعتقد بامكانية أن تكون هناك دولة مستقلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه متأثر من سماع فكرة الدولة الواحدة للشعبين كحل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

رئيسة المعارضة، تسيبي لفني، القت خطاب في الجلسة وردت على اقوال زمان. "فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ستؤدي الى نزاع قومي متواصل ودموي في تلك الدولة، واعطاء حقوق مدنية سيؤدي الى فقدان الاغلبية اليهودية والدولة اليهودية"، قالت لفني واضافت أنه يجب على العالم الاتحاد ضد ايران "وعدم السماح للدولة التي فقط قبل اسبوع سمى قادتها اسرائيل بالسرطان، أن تنشر وتمول الارهاب في المنطقة أو التوصل الى السلاح النووي".