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الأسير أمين شقيرات يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:21 - 27 نوفمبر 2018
أمين شقيرات أمين شقيرات
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن الأسير المجاهد أمين أحمد جميل شقيرات (43 عاماً)، من بلدة السواحرة قضاء مدينة القدس المحتلة أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير شقيرات بتاريخ 27/11/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن (مؤبدين + 3 سنوات)؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني أدت لمقتل صهيونيان، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير أمين شقيرات ولد بتاريخ 20/03/1975م، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون.

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