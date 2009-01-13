لاريجاني يزور أنقرة لبحث إطار تسوى بموجبه القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم : طهران

اعلن رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته طهران أن متوجهاً إلى تركيا، أن زيارته تلك تتم في اطار تسوية القضية الفلسطينية و المشاركة في الاجتماع الطاريء لإتحاد البرلمانات الآسيوية الذي يعقد في انقرة غدا الاربعاء.

و أفاد مراسل القسم السياسي بوكالة أنباء فارس أن لاريجاني أكد بأن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء المحادثات والمشاورات مع الأعضاء في اتحاد البرلمانات الآسيوية استمراراً للمحادثات السابقة التي جرت في اندونيسيا لمتابعة قضية غزة وتطورات الحالية.

ووصف رئيس مجلس الشوري الإسلامي الاجتماع الطاريء في تركيا بأنه مهم للغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مستجدات الأوضاع في غزة بعد العدوان الصهيوني البري علي الفلسطينيين العزل.

وأعرب لاريجاني عن أمله بأن يؤدي الاجتماع المذكور الذي يشارك فيه رؤساء البرلمانات في كل من تركيا وسوريا واندونيسيا في انقرة غدا الاربعاء الي تقليل الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني علي أهالي غزة الابرياء.

و من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال زيارته الي انقرة الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.