مسبار "إنسايت" الأمريكي يرسل أول صورة له من المريخ

أرسل مسبار "إنسايت" التابع لإدراة الطيران والفضاء (ناسا)، أول صورة مساء أمس الاثنين، من كوكب المريخ بعد أن تكللت عملية الهبوط بالنجاح على بعد 548 مليون كيلو متر عن الارض.

وتمكن المسبار" إنسايت" من إرسال أول صورة له، بعد رحلة طويلة استغرقت مدتها 6 أشهر وقطع خلالها 548 مليون كيلو متر عن سطح الأرض، وهدف الرحلة لأغراض علمية وأخد قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

وانطلق مسبار "إنسايت" من ولاية كاليفورنيا بشهر مايو الماضي في بداية مهمة تستغرق عامين لدراسة أعماق المريخ، وُيعد أول مركبة فضاء أميركية تهبط على سطح المريخ منذ وصول المستكشف الطواف "كيريوسيتي" قبل 6 سنوات، وأول مركبة مخصصة لاستكشاف ما تحت سطح المريخ.

ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ، وهي أمور لم يجر قياسها أبدا خارج كوكب الأرض، كما وسيقضي المسبار "إنسايت" 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا،

ورحلة المسبار، الذي يبلغ وزنه 360 كيلوغراما، هي الحادية والعشرين للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.