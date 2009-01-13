موفاز: أي اتفاق تتم بلورته مع مصر يجب أن يشمل إطلاق سراح شاليط..

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح وزير المواصلات وعضو المجلس الوزاري السياسي الأمني، شاؤل موفاز، يوم أمس الإثنين لصحيفة "هآرتس" أن أي اتفاق تتم بلورته بين إسرائيل ومصر لوقف القتال في قطاع غزة يجب أن يشتمل على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي لدى حركة حماس، غلعاد شاليط.

وبحسبه فإن قضية شاليط يجب ألا تظل في الوضع الذي كانت عليه قبل بدء العدوان على قطاع غزة، وأن هذه المسألة يجب التعجيل فيها، وإبقاؤها على جدول الأعمال.

وبحسب موفاز فإن الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يشتمل، إضافة إلى إطلاق سراح شاليط، على ثلاثة بنود أخرى؛ وقف إطلاق النار من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في الجنوب، ووقف تعزيز قوة حماس العسكرية وحل قضية المعابر.

وأضاف أنه يجب على مصر أن تأخذ على عاتقها التزامات كبيرة، وأنه لا يوجد خيارات أمام مصر في ظل الوضع الجديد الذي نشأ والضغط الممارس عليها. وأشار إلى أن تعزز قوة حماس مصدرها الحدود المصرية.

وبحسب موفاز يجب على إسرائيل أن تغرق قطاع غزة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية بكميات كبيرة أكبر مما هي عليه الآن، وذلك من أجل كسب الرأي العام العالمي.