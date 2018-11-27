صحيفة: لجنة إدارية لمتابعة تنقلات الموظفين حال تمكين الحكومة وفتح تريد صلاحيات مطلقة

كشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» أن مصر عرضت على وفدي حركتي «فتح» و«حماس» ورقة افكار جديدة للمصالحة وانهاء الانقسام.

ونصت الورقة على تمكين الحكومة الحالية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقا لصحيفة "الحياة اللندنية"، على ان تلتزم بتوصيات اللجنة الادارية والقانونية في شأن تنقلات الموظفين في قطاع غزة.

كما نصت ايضاً على تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية مهماتها، وعلى اجراء انتخابات عامة، بعد فترة زمنية معينة يجري الاتفاق عليها، مثل ستة شهور او سنة.

وقالت المصادر إن حركة «حماس» وافقت على الورقة المصرية لكن حركة «فتح» طلبت ادخال تعديلات عليها. ومن هذه التعديلات اعتبار صلاحية الحكومة مطلقة في الوزارات والدوائر الحكومية وعدم منح أي جهة او هيئة أي صلاحيات لتقييد عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين.