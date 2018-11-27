ترامب يلمح لإنشاء قناة منافسة لـ"سي أن أن"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة تشكيل شبكتها الإعلامية الخاصة "حتى نظهر للعالم" من نحن في تلميح لتأسيس قناة تنافس شبكة "سي أن أن" التي يهاجمها دائما.

وجاء حديث ترامب في معرض توجيهه انتقادات لشبكة "سي أن أن" التي قال إنها "تقدم الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وخاطئة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي أن أن" في الولايات المتحدة منخفضة مبينًا أنه لا منافسين كثرا لها على الساحة الدولية.

ويناصب ترامب شبكة "سي أن أن" العداء منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض في كانون ثاني/ يناير 2017 وأطلق خلال رئاسته العديد من التصريحات المهاجمة لها ويصفها دائما بأنها "تنشر أخبارا زائفة".

ومؤخرا وقعت مشادة كلامية بين ترامب ومراسل الشبكة لدى البيت الأبيض جيم أكوستا بعد أسئلة وجهها بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ليلغي ترامب إذن دخوله البيت الأبيض لكن المراسل عاد بقوة قرار قضائي.