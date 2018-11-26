الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي بالقاهرة

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل للعاصمة القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي لمصر في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن زيارة ولي العهد السعودي ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ستتناول سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

يذكر أن ولي العهد السعودي قد زار مصر في مارس 2018، في زيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة.