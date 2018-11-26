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رصاصة تستقر في صدر روسي 30 عاماً ولم يتأثر بها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:19 - 26 نوفمبر 2018
رصاصة في صدر مواطن روسي 30 عاماً رصاصة في صدر مواطن روسي 30 عاماً
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نجح أطباء من مدينة نالتشيك، عاصمة قبردين بلقار الروسية، بإجراء عملية جراحية معقدة استخرجوا فيها رصاصة بقيت 30 سنة في صدر رجل.

وقال الطبيب "أندريه توتوكف" أحد المشرفين الأساسيين على العملية: "جاءنا المريض منذ مدة وكان يشتكي من آلام في الصدر وخصوصا أثناء الحركة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية، اكتشفنا وجود جسم غريب في تجويف الصدر الأيمن، فقررنا إجراء عملية جراحية لاستئصاله".

وعند استئصال الجسم تبين أنه كان رصاصة من سلاح ناري، وبعد سؤال المريض عن مصدرها تبين أنه أصيب بها منذ 30 سنة، وأكد أنها لم تضايقه طوال تلك السنوات، حتى بدأ مؤخرا يشعر بالآلام.

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