انطلاق حلقة خاصة مشتركة للتضامن مع قناة الأقصى الفضائية بعد تدمير مقرها

أطلقت فضائية "الأقصى" مساء اليوم الإثنين، حلقة خاصة مشتركة لإعادة بناء وتجهيز مقرها الذي دمرته غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، خلال جولة التصعيد الأخيرة في غزة.

وشارك في الحلقة المشتركة 35 قناة فضائية واذاعة ووكالة انباء للتضامن مع قناة الأقصى، بهدف تسليط الضوء على تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الفضائية.

وشارك في الحلقة الخاصة قناة القدس الفضائية، وقناة فلسطين اليوم ، وقناة الميادين ، وقناة الكوفية ، وقناة الشروق الجزائرية ، وقناة المغاربية ، وقناة الزيتونة ، وقناة المسيرة ، وقناة الغدير ، وقناة الرافدين ، وقناة اليرموك ، وقناة الشرق ، وقناة التاسعة، وقناة وطن، وقناة دعوة، وقناة تناصح الفضائية، وقناة مصر الان الفضائية، ومرئية الأقصى، ووكالة شهاب، ورصد الإخبارية، وصحيفة الشروق الجزائرية، وصحيفة فلسطين، ووكالة صفا، وصحيفة الرسالة، وموقع فلسطين الآن، ووكالة فلسطين اليوم، ووكالة الرأي، والمركز الفلسطيني للإعلام، وإذاعة صوت الأقصى، وإذاعة النور اللبنانية، وإذاعة سام اليمنية، وإذاعة الاسرى، وإذاعة صوت الشعب، وإذاعة الرأي، وإذاعة طيف.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال مقر الفضائية، بنحو 10 صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وجاء هذا الاستهداف خلال موجة تصعيد شهدها قطاع غزة بداية الأسبوع الماضي، حيث استشهد 7 فلسطينيين يومي الإثنين والثلاثاء جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع متفرقة في القطاع، عقب عملية خانيونس التي استشهد فيها 7 مقاومين فلسطينيين، وقتل ضابط إسرائيلي.