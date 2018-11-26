القصة الكاملة للكتشب... أسرار الصلصة الأكثر انتشاراً عالمياً

يعتبر الكتشب نوعًا من الصلصات المحبوبة جدًا في العالم، وبشكل خاص في أميركا، حيث تستخدمه حوالي 97% من العائلات هناك، إلا أن أصوله أبعد ما يكون عن هذا البلد، فكيف بدأت رحلة هذه الصلصة الحمراء اللذيذة ؟.

السمك أولا:

اشتق اسم "كتشب" من الكلمة الصينية "kê-tsiap"، التي كانت تطلق على صلصة أخرى مصنوعة من الأسماك المتخمرة، جلبها التجار من فيتنام إلى الصين، ويعتقد أن البريطانيين تذوقوها في جنوب شرق آسيا، وحاولوا تقليد نكهتها عندما عادوا إلى منازلهم، وفقًا لموقع "ناشيونال جيوغرافيك".

ويعود تاريخ أول وصفة معروفة لما سمي بـ "معجون الكتشب" لعام 1732، كتبها شخص يدعى ريتشارد برادلي وأشار إلى أن مصدرها شرقي الهند، إلا أن ما قد يفاجئك، هو عدم احتوائها على الطماطم بالشكل الذي نعرفها عليه اليوم، بل كانت تتضمن الفطر، المحار والجوز، وكانت هذه الصلصة مفضلة للروائية البريطانية جين أوستن.