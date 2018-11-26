أبو عبيدة: وصلتنا معلومات مهمة في متابعة العملية الإسرائيلية الفاشلة

غرّد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة مساء يوم الإثنين، حول عملية "حد السيف" التي وقعت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مؤخرًا.

وقال أبو عبيدة : "لقد قدم أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده وأحرار أمتنا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية ‎حد السيف والتي استفدنا منها بشكل حقيقي وساعدت ولا تزال في تتبع خيوط العملية الإسرائيلية الفاشلة وذلك بعد نشرنا لصور أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة".

وأضاف : "نشكر ونحيي أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة وندعوهم للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية".

يذكر أن كتائب القسام، نشرت قبل أيام صورا، قالت إنها لأفراد القوة الخاصة التي تسللت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.