الأسد يجري تعديلا في الحكومة

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، تغييرات حكومية شملت عدة وزارات، وفق ما أفادت به الرئاسة السورية.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 360 القاضي بتعديل الحكومة وتعيين:

- المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية

- الدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة

- السيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية

- الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيرا للتعليم العالي

المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة