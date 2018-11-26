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الأسد يجري تعديلا في الحكومة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:09 - 26 نوفمبر 2018
بشار الاسد بشار الاسد
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 أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، تغييرات حكومية شملت عدة وزارات، وفق ما أفادت به الرئاسة السورية.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 360 القاضي بتعديل الحكومة وتعيين:

- المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية

- الدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة

- السيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية

- الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيرا للتعليم العالي

 المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة

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