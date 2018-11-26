برشلونة وأتلتيكو مدريد مهددان بالعقوبة

يواجه فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد تهديدا بعقوبات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، والتي أسفرت عن تعادلهما بهدف لكل منهما بالدوري.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن أتلتيكو مدريد بات معرضًا لتلقي عقوبات، بعد إلقاء جماهير فريقه، الزجاجات الفارغة في منطقة الحكم المساعد الثاني، عقب إحراز الفرنسي عثمان ديمبلي، هدف التعادل القاتل لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الروخي بلانكوس، قد يواجه عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب واندا ميتروبوليتانو، بجانب عقوبة مادية قد تصل إلى 3 آلا يورو.

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة كانت العقوبة مادية فقط، قد تصل إلى 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى تحذير بإغلاق جزئي لملعب الفريق، عند تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يتعرض لغرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، بسبب تأخره في الظهور قبل بداية الشوط الثاني، بعدما اعترف جيل مانزانو، حكم اللقاء، في تقريره للمباراة، بتأخر النادي الكاتالوني لمدة دقيقتين و20 ثانية.