أبو مرزوق: "إجراءات أم عقوبات" المهم رفعها

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، بإنهاء الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، قائلًا "لن نختلف على التسمية المهم رفعها".

وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه في "تويتر": تكررت تصريحات المسئولين في السلطة الفلسطينية رافضين أي عقوبات على القطاع وأطلقوا عليها إجراءات خفيفة.

وذكر أن تلك العقوبات طالت "قطاع الكهرباء وتخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، ولَم تستثن وزارة الشئون الاجتماعية من هذه الإجراءات".

وأضاف أبو مرزوق: "لن نختلف على التسمية (إجراءات أم عقوبات) المهم رفعها".