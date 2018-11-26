الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني

عقدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اجتماعها الأسبوعي الدوري لمتابعة مجريات عمل وأنشطة لجان مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث أكدت الهيئة الوطنية على ضرورة على الحشد الجماهيري لجمعة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والاستمرار بالمسيرات والحفاظ على سلميتها وجماهيريتها.

و قالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين أنه قد تم استعراض عمل كافة اللجان المتخصصة للمخيمات، مؤكدة بأن الاجتماع أكد على ضرورة موائمة الأنشطة ومخيمات العودة لظروف فصل الشتاء من حيث تنوع الأنشطة سواء العشائرية والتراثية أو الفنية أو الاجتماعية أو الشبابية بمختلف المجالات مع التركيز على إحياء التراث والفن الوطني الفلسطيني الأصيل.

من جانب آخر، وجهت الهيئة التحية لجهود الأخوة المصريين لمواكبة ورعاية ملف المصالحة الفلسطينية والأمل بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح لمغادرة مربع الانقسام والانتقال إلى رحاب الوحدة الوطنية لنتمكن جميعاً من مواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وخاصة ما يسمي بصفقة القرن.

وفي ذات السياق وقفت الهيئة أمام الترتيبات التي جرى الاتفاق عليها في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لدعم المصالحة والذي من المقرر انعقاده في أوائل الشهر القادم من أجل الضغط لإتمام المصالحة على أساس الاتفاقات الوطنية الموقعة.

ومن جانب آخر، ناقشت الهيئة امكانية إطلاق حملة الحظر الدولي على بيع السلاح لدولة الاحتلال بشكل عام وضرورة اطلاق حملة خاصة موجهة لدول العالم لحثها على لوقف بيع الاحتلال للأسلحة العسكرية التي يقتل بها أطفالنا ونسائنا وأبناء شعبنا حيث تتزامن هذه الحملة مع الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من هذا الشهر.

وقد توجهت الهيئة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني بضرورة المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة القادمة جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لنوجه رسالة ونداء لكل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يصادر هذه الحقوق منذ أكثر من 70 عام من الاحتلال، داعية الجماهير للحضور والمشاركة بعشرات الآلاف في الجمعة القادمة للتأكيد على رسالتنا في هذا اليوم للضغط على الاحتلال من أجل التسليم بحقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة.

كما أكدت الهيئة على استمرار مسير أت العودة وكسر الحصار بما في ذلك المسيرات البحرية الأسبوعية في موقع هربيا شمال قطاع غزة .حتى تحقيق الأهداف المعلنة