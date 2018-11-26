3 اصابات اثر قمع الاحتلال للمسير البحري الــ 17 شمال غزة

أصيب عدد من المواطنين بجراحٍ مختلفة، عصر اليوم الاثنين، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في المسير البحري الـ17 على شاطئ بحر بيت لاهيا.

وتوافدت جماهير الشعب الفلسطيني، عصر اليوم الاثنين، إلى شاطئ بحر بيت لاهيا، للمشاركة في الحراك البحري، والمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاماً.

و أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بغزة انطلاق المسير البحري الـ17 لكسر الحصار، مؤكدة أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة، محملةً المسؤولية الكاملة للاحتلال عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين في مخيم هربيا وفي المسير البحري.