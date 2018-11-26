تحديد يوم 9 ديسمبر موعداً لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة و غزة

أكد طلعت أبو جامع مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية أن صرف شيكات الشؤون سيتم في يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويشتكي عشرات المواطنين المستفيدين من الشؤون الاجتماعية بسبب تأخر صرف الشيكات في موعدها المحدد، ما يُلحق بهم أضررًا كبيرة، بيدّ أنها تذهب لسداد الالتزامات المالية، من ديون للبقالات والخضروات والمحالات التجارية، ودفع إيجار، الأمر الذي يراكم عليهم المصروفات ويفاقم الحالة الاقتصادية لديهم.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات منتظمة لقرابة 110 آلاف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة تضم أكثر من 650 ألف شخص، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنوياً.

وتبلغ قيمة المساعدة النقدية التي توزعها الوزارة كل ثلاثة أشهر لكل عائلة محتاجة بمبلغ يتراوح بين 750 شيكلاً و1800 شيكل، فيما تساهم الحكومة من خلال الموازنة العامة بتغطية 58% من كلفة البرنامج، فيما يغطي الاتحاد الأوروبي نحو 39%، والبنك الدولي 3%.