حماس: عملية الدهس بالخليل رد على جرائم الاحتلال

باركت حركة المقاومة الإسلامية عملية الدهس البطولية التي نفّذها مواطن ظهر الاثنين، قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلّة.

واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن هذه العملية البطولية تأتي "ردًا على جرائم الاحتلال وحلقة من حلقات مواجهته".

وشدّد القانوع على أن هذه العملية تأكيد لكل المطبعين مع الاحتلال على عدم شرعيته، ورسالة لتمسك شعبنا بحقوقه واستمراره في انتفاضته حتى دحر الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم إصابة ثلاثة من جنوده أحدهم بجراح متوسطة والآخرين بجراح طفيفة في عملية دهس نفّذها مواطن فلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن منفذ عملية الدهس هو الممرض رمزي أبو يابس وهو من مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلّة.