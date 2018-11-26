جامعة الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أم البواقي

وقعت جامعة الإسراء مذكرة تعاون مشترك مع جامعة أم البواقي في الجمهورية الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات ودعم جامعة الاسراء في العديد من المجالات.

وقد تم التوقيع على المذكرة بحضور رئيس جامعة الاسراء الدكتور عدنان الحجار ورئيسة جامعة أم البواقي الأستاذة الدكتور فريدة حوبار في مقر جامعة أم البواقي في دولة الجزائر الشقيقة، وتقضي مذكرة التفاهم إلى توثيق التعاون بين الجامعتين من خلال تطوير الكادر الأكاديمي عبر تسهيل عملية قبولهم في برامج الماجستير والدكتوراه المتوفرة وتبادل الزيارات للأعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعتين والاستفادة من الخبرات المشتركة والاشراف على الرسائل والاطروحات.

كما وتنص الاتفاقية على تشجيع البحث العلمي والعمل المشترك على نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة لدى الجامعتين او خارجهما والعمل على فتح تخصصات مشتركة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي وتطوير المناهج الاكاديمية المشتركة. وتنص كذلك على تحقيق منافع متبادلة للأطراف الموقعة وإلى تعزيز وتوسيع دائرة المصالح المشتركة وتشمل التبادل الدراسي بين الجامعات لدراسة الدكتوراه تحت إشراف مشترك والتعاون في مشاريع الدراسات والأبحاث العلمية وانتاج المجلات العلمية والأكاديمية والتبادل الدراسي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.

وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها جامعة الإسراء بتطوير التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية ايماناً منها بالدور الكبير الذي يلعبه التعليم العالي في المساهمة بدعم التنمية المنشودة في شتى المجالات في فلسطين.

وكانت جامعة الإسراء قد وقعت سلسلة من الاتفاقيات التعاونية والمشتركة مع عدد من الجامعات المختلفة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة سلجوق التركية تقضي بتوفير عدد من المنح للدراسات العليا (الماجستير لطلبة الجامعة والدكتوراه لموظفيها) للعام الدراسي 2018-2019، وعقد مؤتمرات علمية مشتركة ودعم البحث العلمي المشترك، كما قامت الجامعة كذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم مشتركة مع جامعتي بانديرما وآلانيا التركيتين، تقضي إلى تعزيز التعاون المشترك والبحث العلمي والتبادل الدراسي بين الجامعات الثلاثة.

يذكر أن الدكتور إبراهيم الحساينة رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء، والدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة يقومان بجولة خارجية للتنسيق والتعاون المشتركة مع مجموعة من الجامعات العربية والإسلامية بهدف الارتقاء بطلبة الجامعة والهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة.