السفير الامريكي: ترامب سينشر صفيقة القرن بعد اثبات نسبة نجاحها

نقل موقع المستوطنين الاخباري العبري عن السفير الامريكي لدى "اسرائيل"، دافيد فريدمان قوله إنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب و بالمستشارين غارد كوشنير وجايسون غرينبلاتد ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبوي ومستشار الامن القومي جون بولتون، الأسبوع الماضي، حيث تمت مراجعة فكرة الرئيس ترامب للتسوية بين "اسرائيل" والفلسطينيين.

و ضمن بيان نشره لإيجاز الاجتماع الذي جرى الاسبوع الماضي في البيت الابيض بما يتعلق بصفقة القرن الخاصة بالإدارة الامريكية، أوضح بان توقيت نشر خطة صفقة القرن تم تحديده وسينشر الرئيس الخطة فقط عندما يصل لاستنتاج يثبت نسبة قبول الخطة من قبل كل الاطراف ومن ثم نشرها في الوقت الصحيح.