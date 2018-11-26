هكذا تعمل "اسرائيل" على جلب مستوطنين جدد!

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال أقرت أمس على خطة لمنح فوائد للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أو ما أسمتها الحكومة "المستوطنات المعزولة"، وذلك لتشجيع جلب مستوطنين جدد لمختلف المستوطنات.

ووفقاً للصحيفة، فإن الخطة المسماة "خريطة الأولويات القومية" تمنح فوائد لتلك البؤر إلى جانب العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في داخل وخارج الخط الأخضر، والتي تهدف لتمويلها عبر قروض بهدف تطويرها.

وأشارت إلى أن الخطة ستشمل بلدات "إسرائيلية" في غلاف غزة، وسيتم تحديد الدعم وفق حجم ومعدل الهجرة والمعايير الأمنية في كل مستوطنة وبلدة.

ووفقاً لوزارة الإسكان بحكومة الاحتلال، فإن الخطة تتضمن تخصيصاً لما أسمتها "المستوطنات المعزولة" عن المستوطنات الكبرى "الأم"، بهدف إعطائها فوائد مالية تعمل على تحسينها، ومن بين تلك البؤر ميغرون، وكيرم رعيم، وشفوت راحيل، حيث تعرف تلك البؤر أو المستوطنات المعزولة على أنها أحياء تابعة لمستوطنات كوخاف يعقوب وطلمون وشيلو.

وبحسب الخطة، فإن مستوطنة آرييل سيتضمن منحها إعانات مالية لتطويرها، كما سيسمح للمستوطنين بالحصول على قروض من أجل شراء منازل في مستوطنات مختلفة بهدف جلب مستوطنين جدد.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت عن خطة لوزير الإسكان يؤاف غالانت لتعزيز البناء في بؤرة "ميغرون" القريبة من رام الله وبؤر أخرى في الضفة الغربية.