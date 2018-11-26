رقابة الاحتلال العسكرية تطلب من "فيسبوك" حذف صور القوة الخاصة

قال موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، إن الرقابة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قدمت طلباً لشركة "فيسبوك" لحذف صور القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة قبل نحو 10 أيام.

وأضاف الموقع أن الرقابة العسكرية طالبت "فيسبوك" بحذف صور القوة الخاصة، التي ينشرها نشطاء حماس عبر حساباتهم في الموقع.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قد نشرت صور أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة قبل نحو عشرة أيام، حيث كشفتها قوة من القسام، واشتبكت معها ولاحقتها، قبل أن يتمكن جيش الاحتلال من إنقاذها، ما أسفر عن استشهاد 7 من عناصر القسام بينهم قائد كبير، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة عدد من أفراد القوة الخاصة.