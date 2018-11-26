وفد فتح يغادر القاهرة عائدًا لرام الله للقاء عباس.. فماذا بجعبتهم ؟

غادر صباح اليوم الاثنين ، وفد حركة فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد العاصمة المصرية القاهرة متوجهاً إلى رام الله للقاء رئيس السلطة محمود عباس واطلاعه على نتائج لقاءاته مع المسؤولين المصريين.

وبحث الوفد الفتحاوي مع المسؤولين المصريين رؤية القاهرة الجديدة لإتمام المصالحة الوطنية مع حماس.

وكانت مصادر قالت إن حماس أبلغت القاهرة موافقتها على "تمكين" حكومة "التوافق" من تولي مهامها كاملة في قطاع غزة، وهي النقطة التي كانت تصرّ عليها فتح لإنجاز المصالحة.

يذكر أن وفد حماس غادر القاهرة فجر السبت بعد لقاءات لثلاثة أيام مع المسؤولين المصريين، فيما وصل وفد فتح ظهر أمس الأحد.

ويضم وفد فتح كلًا من عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وحسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج.