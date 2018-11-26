خطيب الأقصى يحذّر من قروض هدفها تسريب العقارات

حذّر سماحة الشيخ عكرمة سعيد صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، من إعلانات تبثها شركات إسرائيلية عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تروّج لإمكانية منح قروض مالية مغرية تصل إلى مئات آلاف الشواقل، مقابل رهن الممتلكات، سواء كانت بيوت أو أراضي.

وأشار صبري في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنّ هذه القروض تُعطى للأشخاص بسهولة ويسر، لافتًا إلى أنّ هذا الأسلوب مشبوه، ويُقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى المستوطنين، من خلال التوسّع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل، تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرضه لخطر التسريب.

وطالب الشيخ صبري المواطنين عدم التعامل مع هذه الشركات الاستيطانية، وأن يكونوا حذرين من التوقيع على أي ورقة لا يعرفون مضمونها؛ بالإضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية.