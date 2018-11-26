استشهاد شاب بدعوى تنفيذ عملية دهس وإصابة 3 جنود قرب الخليل

استشهد شاب فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، فيما أصيب 3 جنود "إسرائيليين" أصيبوا بجراح في عملية دهس في مستوطنة عتصيون قرب الخليل بالضفة المحتلة.

وقد ذكرت مصادر محلية، أن الشاب رمزي أبو يابس وهو يعمل طبيباً استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل، مضيفةً أن الشاب كان في طريقه لعمله.

ووفق شهود عيان، فقد ادعى الاحتلال أنه حاول تنفيذ عمليه دهس لتثبيت روايته أمام قتله للشاب .

وقد ذكرت القناة 14 العبرية، أن ثلاثة جنود أصيبوا في عملية الدهس قرب المستوطنة، فيما ذكرت المصادر الطبية "الإسرائيلية"، أن جرحى عملية الدهس جنود، وأحدهم حالته متوسطة و 2 طفيفة تم نقلهم لتلقي العلاج.

من جهته، أعلن الارتباط المدني الفلسطيني أنه بَلَغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن عقب إطلاق النار عليه، قرب بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

من ناحيته، أعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد من داخل سيارة الإسعاف ونقلته من مكان الحادث بسيارة عسكرية.









