تحذيرات من محاولات إدارة الأونروا تغيير المنهاج

حذر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث – الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الوكالة من استمرار إدارة وكالة الغوث في أساليب المراوغة والخداع لتغيير المنهاج التعليمي في مدارس الوكالة.

وقال التجمع في بيان له، وصل "فلسطين اليوم"، الاثنين، إن إدارة الوكالة "تواصل بالخفاء تنظيم ورش عمل هدفها تغيير المنهاج التعليمي وإدخال مواد تدعّي أنها إثرائية في سياق محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتدجين الوعي الفلسطيني، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تضاف إلى مسلسل إجراءاتها بحق اللاجئين والموظفين. حيث عقدت الخميس الماضي ورشة عمل في مدينة غزة ضمت مدير التعليم ومدراء المناطق والمدارس وأعضاء من اتحاد أولياء الأمور المركزي واتحاد الموظفين وعلى رأسهم مدير عمليات الوكالة مع نوابه الاثنين، وبناءً على العنوان المرفوض نقاشه مسبقاً انسحب كل من اتحاد أولياء الأمور واتحاد الموظفين".

وأكد التجمع أن "إدارة الأونروا تمضي في مخطط تغيير المنهاج رغم التحذيرات السابقة وحالة الرفض الشعبية العارمة لهذا المخطط، ما يعكس إصراراً منها على تنفيذ الأجندة الصهيونية والغربية الهادفة إلى ضرب القيم والثوابت الوطنية عن طريق إدخال مصطلحات وبرامج تتعارض مع الهوية الوطنية".

ودعا التجمع إدارة الأونروا إلى الوقف الفوري لهذه الورش أو أية محاولة للعبث بالمنهاج الفلسطيني، فهي لا تملك صلاحيات تغييره أو إجراء نقاش حول موضوعاته، لأنها قضية وطنية بالأساس يجب أن تخضع للرقابة الوطنية الصارمة، باعتبار أن الثقافة والتعليم وتمليك الوعي للأجيال الفلسطينية بحقيقة الاحتلال وبمرارة النكبة هي أسلحة ثابتة وجزء من نضال وأهداف شعبنا لا يمكن أن نتخلى عنها.

كما طالب التجمع إدارة الأونروا بالتراجع عن جميع إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها بحق الموظفين في ضوء تجاوز أزمتها المالية، وفي مقدمتها اتخاذ قرار بتثبيت المعلمين بدلاً من استمرار عملهم على البند اليومي، وإعادة جميع المفصولين، بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون على نظام الدوام الجزئي.