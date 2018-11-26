3 قتلى في تحطم مروحية عسكرية فوق حي سكني بإسطنبول

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الإثنين، بتحطم مروحية عسكرية فوق احد الاحياء السكنية بمنطقة سنجق تبه في إسطنبول.

وتحطمت المروحية العسكرية في حي سكني بإسطنبول، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة رابع.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المروحية تحطمت في أحد شوارع ضاحية "سنجقتبه" في الجزء الشرقي من إسطنبول، مشيرة إلى أنها سقطت بين البنايات السكنية.

وتوجهت سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المنطقة لمعاينة الحادث، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية الناطقة بالإنجليزية.

ولم تذكر الصحيفة سبب سقوط المروحية، كما لم تشر إلى المهمة التي كانت تقوم بها في تلك المنطقة.