وفاة طفلين بسبب مدفأة غاز والدفاع المدني يحذر المواطنين

قال الدفاع المدني، إنه استنادا للتحقيقات الكاملة التي أجريت بشأن حريق منزل اشتعل في خلة عدرة بمدينة يطا جنوب الخليل، الليلة قبل الماضية، وأدى إلى وفاة طفلين وإصابة مواطنين اثنين، تبيّن أن سبب الحريق كان مدفأة غاز موجودة بغرفة نوم الأطفال وقريبة من مواد قابلة وسريعة الاشتعال من إسفنج وخشب وبرادي وغيرها.

وأوضح البيان أن "التحقيق بين تأخر كبير في إبلاغ الدفاع المدني عن الحريق حسب إدارة العمليات المركزية، وبعد الاتصال بالدفاع المدني عبر الرقم 102 كانت سرعة الاستجابة من لحظة إبلاغ الطواقم لحين وصولها الى موقع الحريق ثلاث دقائق".

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى تفقد غرف نوم الأطفال وعدم ترك المدافئ والأجهزة الكهربائية مشتعلة وتركهم لوحدهم قربها ومراعاة الاستخدام الآمن لها وتجنب الأحمال الزائدة على الكهرباء وتفقد الغاز المنزلي بشكل مستمر حرصاً على سلامة المواطنين وللحد من تكرار هذه الحوادث والابلاغ السريع عن الحوادث لحظة وقوعها عبر الرقم 102 والالتزام بالارشادات وخذها محمل الجد.