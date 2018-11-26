جيش الاحتلال يستلم المزيد من مقاتلات "إف – 35"

استلمت دولة الاحتلال المزيد من مقاتلات "إف – 35"، حيث وصلت أمس اثنتان من هذا الطراز إلى قاعدة جوية إسرائيلية في النقب.

وانضمت المقاتلتان الشبح إلى سرب "الجناح الذهبي" المتمركز في قاعدة "نيفاتيم" الجوية، وارتفع بذلك عدد المقاتلات من هذا الطراز لدى جيش الاحتلال إلى 14 طائرة.

وكانت دولة الاحتلال بدأت بتسلم مقاتلات الشبح "إف – 35" منذ ديسمبر 2016، وقد دخل هذا الطراز الخدمة الفعلية في جيش الاحتلال في ديسمبر 2017، وستحصل دولة الاحتلال بحلول عام 2024 على 50 طائرة من هذا الطراز.

وكان قائد القوات الجوية الإسرائيلية أميكام نوركين قد أعلن في وقت سابق أن "سلاح الجو الإسرائيلي استخدم طائرات "إف – 35" مرتين خلال عمليات قتالية في جبهتين مختلفتين"، مضيفا: "أعتقد أننا أول من هاجم في الشرق الأوسط بواسطة إف – 35" لكني غير متأكد من ذلك".