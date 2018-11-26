"فلسطين اليوم" توضّح حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون

نفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الاثنين، تحديد موعد رسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأكد مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، طلعت أبو جامع، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن كل الأخبار التي تبث حول موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غداً الثلاثاء، هي تضليل ولا صحة لها على الإطلاق.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون لم تبلغ بموعد الصرف، وحين صرفها سيتم الإعلان بتصريح صحفي من الوزارة.

ومنذ أمس الأحد يتداول نشطاء التواصل الاجتماعي نبأ تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 27/11/2018، الأمر الذي نفته وزارة التنمية الاجتماعية مطالبة بعدم تناقل الأخبار المتعلقة بالشؤون إلا من المصادر الرسمية عبر وزارة التنمية الاجتماعية.