تعطل حركة المسافرين في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية

تقطعت السبل بالكثير من المسافرين لقضاء العطلات في أمريكا، في داخل المطارات، بعد إلغاء الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الغرب الأوسط من الولايات المتحدة.

وقال بوب أورافيك أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية إنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاجو حيث يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس ووسط ميزوري وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا في هذه المناطق.



وطبقا لموقع فلايت أوير.كوم، فقد ألغيت أكثر من 1240 رحلة متوجه من وإلى الولايات المتحدة حتى مساء الأحد.