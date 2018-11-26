جوال واتحاد كرة القدم يكرمان المنتخب الوطني" الفدائي"

كرَمت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أبطال المنتخب الوطني الفدائي في حفل مهيب، أقيم في مسرح الأمير تركي في جامعة النجاح الوطنية، وحضر حفل التكريم دولة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء ، وسيادة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، والسيد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال، بالاضافة إلى عدد كبير من الشخصيات القيادية والوطنية، ووسائل الاعلام والطلبة.

وقد أقيم هذا الحفل تكريماً للجهود التي بذلها المنتخب الوطني على مر السنوات الماضية، لرفع اسم فلسطين، وعلى غرار تأهله إلى تصفيات كأس أمم اسيا 2019 والتي ستعقد مبارياتها في الشهر الأول من العام المقبل.

ومن خلال إقامة هذا الحفل تؤكد جوال حرصها الدائم على إسناد المنتخب الوطني، وتكريمه ساعيةً لإعطائه الدعم الذي يستحق لخوض مبارياته القادمة بشغف كامل مُؤهِلاً إياه إلى الكأس في أمم آسيا، ومن أمم آسيا نحو العالمية، كما أن هذا التكريم يأتي استكمالاً لخطة جوال الاستراتيجية السنوية بدعم المنتخب الوطني الفدائي والوقوف إلى جانب الشباب الفلسطيني في قطاع الرياضة.

وفي كلمة القاها الحمدالله أكد على حرص الحكومة تطوير واقع الشباب والرياضة ودعمها لكافة الجهود المبذولة في سبيل النهوض والرقي بالرياضة الفلسطينية، وأضاف لقد تحدت الرياضة الفلسطينية كل الصعاب، بل نشأت في خضم القيود وشح الإمكانيات، إلا أنها حققت نجاحها وصيرورتها وإنطلاقتها الجدية الواعدة، وتأهلت وفازت، وكسرت الحصار والعزلة التي تريدها لنا إسرائيل.

وأكد الحمد الله اليوم تتوافر لكم، في المنتخب الوطني لكرة القدم، شروط ومقومات النجاح، في بيئة محفزة، وإدارة رياضية وإشراف فني، مدعوم بالتفاف شعبي ورسمي واسع النطاق، بالإضافة إلى الدعم الملموس المقدم من شركة جوال رعاة الرياضة الفلسطينية وداعميها.

وفي ذات السياق، رحب اللواء الرجوب في كلمته، بتجديد جوال لاتفاقية الرعاية للمنتخب الفدائي، حيث قال "إن هذه المبادرات التي تقدمها جوال للفدائي ما هي إلا إسناد للاستحقاقات الوطنية الرياضية، ولِما وصل إليه اليوم الفدائي بعد سلسلة من الإنتصارات التي استطاع من خلالها أن يثبت نفسه رغم كافة المعيقات التي واجهته، وأكد أن الشراكة مع جوال شراكة بعقلية عصرية "

وأكد الرجوب أن مشاركة منتخب فلسطين في أمم آسيا ستهدف لتحقيق إنجاز مميز، داعيا إلى ضرورة تفعيل حراك إعلامي وطني لتوجيه الأنظار إلى بطولة أمم آسيا وحشد الدعم الكافي للفدائي، داعيا القطاع الخاص الفلسطيني إلى الإستثمار بالرياضة الفلسطينية كونها لغة العصر.

من جهته هنأ د. ماهر النتشة القائم باعمال رئيس جامعة النجاح، المنتخب الفدائي على مسيرة النجاح المتواصله، وأضاف تشكل الرياضة في فلسطين واحدة من أهم ملامح تشكيل الهوية الفلسطينية، وبخاصة عندما تنتقل من بعدها المحلي إلى بعدها الدولي مؤكدا استعداد الجامعة تقديم كل ما يلزم في سبيل تطوير الرياضة الفلسطينية.

وأعرب السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في كلمته، عن سعادته بتكريم الفدائي، وفخره بالعلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الفلسطيني لكره القدم، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بمنتخبنا الوطني وقدراته الرياضية التي ستؤهله للمنافسة الرياضية عالمياً، مشيداً بدور الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة اللواء جبريل الرجوب، وما وصلت اليه الرياضة الفلسطينية، شاكراً كافة الجهود التي بذلت لدعم وإسناد الفدائي في مسيرته،

وأعلن العكر خلال الحفل عن إطلاق حملة " الأصل فلسطيني" والتي تسلط الضوء على كل المنجزات الفلسطينية التي نفخر بها، والتي تؤكد على اعتزازنا بكل ما يمثل الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الدعم الذي تقدمه جوال سيستمر ايماناً منها بدور الشباب الفلسطيني بتنمية المجتمع وإعلاء إسم فلسطين.