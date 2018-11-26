اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، اجتماعا طارئاً، لمناقشة التصعيد الحاصل بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن الاجتماع سينعقد بدعوة من روسيا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت تركيا (14:00 غرينتش).

وأمس الأحد، قالت البحرية الأوكرانية، في بيان على "فيسبوك"، إن إحدى سفنها الحربية الصغيرة تضررت فيما أصيب أحد أفراد طاقمها جراء إطلاق النار الروسي.

ولاحقا قالت البحرية الأوكرانية إن روسيا تحتجز سفينتين تابعتبن لها.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن الهجوم يأتي بعد يوم من التوتر بين البلدين؛ إذ منعت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية من دخول بحر أزوف بوضع سفينة شحن عملاقة تحت أحد الجسور التي تخضع للسيطرة الروسية.

وفي أيار/مايو الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها موسكو في آذار/مارس 2014.