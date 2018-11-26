سؤال في امتحان كويتي حول جريمة قتل خاشقجي يفجر غضب مغردين سعوديين

صب مغردون سعوديون جام غضبهم على أكاديمي كويتي أعد اختبارا لطلابه في كلية الحقوق في جامعة الكويت، حيث اشتمل الاختبار الذي أعده الدكتور منصور العتيبي على سؤال، اعتبر البعض أن فيه إشارة لجريمة بمقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وتعود التفاصيل إلى أن ورقة امتحان “قانون الجزاء الخاص”، ورد فيها ما يلي : “3 أشخاص اتفقوا على خطف جمال من غرفته في أحد الفنادق لإعادته إلى موطنه، تسرع أحدهم فحقنه بإبرة مخدرة بغرض تهدئته وتسهيل نقله، فأصيب جمال بضيق في التنفس، وبهبوط حاد في الدورة الدموية، ومات في الحال”.

وتابع السؤال: “الآخر، ولطمس آثار الجريمة، قرر منفردًا تقطيع جثة الضحية بمنشار كهربائي، فجزأها في حقيبتي سفر المجني عليه، ودفنها في الغابة”.

غير أن السؤال الأكاديمي، انتقل من قاعة الامتحان إلى فضاء “تويتر” ، فاتحا الباب واسعا للمغردين ، حيث شن مغردون سعوديون ،هجوما على الأكاديمي، معتبرين أن السؤال يمثل إساءة للمملكة العربية السعودية.

وأتهم بعضهم في تغريداته الأكاديمي الكويتي بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنه تعمده الإساءة للعلاقات السعودية الكويتية ومحاولة إثارة الفتنة بين البلدين الشقيقين.

ومن بين هؤلاء حساب باسم “حمود الشراري” حيث كتب قائلا: “يجب محاسبته من الدولة؛ لأنه مصدر من مصادر التحريض الإخونجي.. ضرره سيكون على أبناء الكويت ضد دولتهم وقيادتهم قبل غيرهم..خونة وعملاء على أوطان المسلمين”.

وعلق صاحب الحساب“بندر”: “هدولا أشخاص ولاؤهم للإخوان وليس للحكومة الكويتية، بل كانوا يريدون الانقضاض عليها وابتلاعها أيّام الربيع العربي، وهناك مقالات في هذا الموضوع لكتاب كويتيين”.

ومع اشتعال الجدل على موقع “تويتر”، عاد الدكتور العتيبي لينشر بيانا، ليبرئ ساحته من اتهام البعض له بالإساءة للمملكة العربية السعودية، حيث أورد في بيانه ” الوقائع التي تضمنها السؤال جاءت مجردة من أي إشارة سياسية أو اتهام لشخص بعينه، أو دلالة على ظرف زماني أو مكاني، وهو أسلوب تدريس معتاد وموجود في أغلب جامعات الحقوق”.

غير أن هذا التوضيح لم يخفف من غضب البعض، فرد حساب بالقول: “لم توفق في الاختبار ولا الاعتذار، وللأسف أنك أكاديمي. ‏لم تقدر دولتك أولًا وأنت من المحسوبين عليها، تطرح مثل هذا السؤال في ذروة هجوم إعلامي قذر ضد دولة لها فضل كبير عليك وعلى بلدك. الجاهل الوفي لن يفعل ما فعلت، خاصة في هذا التوقيت، فما بالك في أكاديمي. ‏بالآخر اتضح زيفك وحقدك وجهلك”.

غير أن تغريدات أخرى مضت في اتجاه أن ما طرح في الاختبار لا يستحق بالأساس أي اعتذار من الدكتور منصور العتيبي ، حيث كتب حساب ” alkhuzama_2010 :” رأيي بصراحة .. السؤال في تفاصيله سؤال مشروع خاصة إنه أشار لنقاط هامة

١/أن القتل نتيجة خطأ في تقدير الجرعه المخدرة.

٢/طريقة إخفاء آثار الجريمة قرار فردي.

القضية أصبحت رأي عام والقانون فيها يأخذ مجراه.

وعاد صاحب نفس الحساب مغردا ” العكس أرى أن هذا الأستاذ أجاد عندما ربط أكبر قضية شغلت العالم بالقانون.) .هذا كان ردي على احد المغردين اللي مسح التغريدة .. دكتور اعذرهم البعض ينقصه الثقافة القانونية والبعض ينقصه مبادئ الحوار. أهنئك على هذا السؤال المصاغ باحترافية”.