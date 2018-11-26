الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 31 مواطناً على الأقل

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 15 مواطنا من الضفة الغربية والقدس.

وادعى جيش الاحتلال مصادرة اسلحة في يطا وبيت امر بالخليل.

واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان حملة الاعتقالات جاءت نتيجة مشاركة المعتقلين في الفعاليات والانشطة المناهضة للاحتلال.

هذا وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة لكوادر حركة فتح في مدينة القدس.

وعرف من معتقلي الضفة :

١. الفتاة آيات إبراهيم- بيت لقيا غرب رام الله

٢. الصحفي أحمد الخطيب- بيتونيا غرب رام الله

٣. خالد شفيق أبو قرع- المزرعة الغربية شمال رام الله

٤. عبادة قنيص- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٥. الفتى محمد حسن ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦. محمود وراسنة- الشيوخ شرق الخليل

٧. أحمد الهور- صوريف شمال الخليل

٨. آدم طه دعاجنة- يطا جنوب الخليل

٩. الفتى زيد توفيق الجندي- يطا

١٠. آدم عادل حوشية- يطا

١١. أحمد إحسان خصيب- عارورة شمال غرب رام الله

ومن القدس المحتلة (جبل المكبر والطور وواد الجوز ومخيم شعفاط والعيسوية وبيت حنينا):

١. طلال الصياد

٢. ايهاب عودة أبو سبيتان

٣. توفيق أبو سبيتان

٤. إياد الهدرة

٥. علاء أبو الهوى

٦. أحمد خويص

٧. محمد خويص

٨. محمد أبو صوي

٩. حسام أبو اسنينة

١٠. فواز عوض الله

١١. إسلام بكيرات

١٢. فادي الرجبي

١٣. أمين صيام

١٤. محمد عبيد

١٥. فادي محمود

١٦. عادل أبو زنيد

١٧. أحمد عرفات

١٨. ياسر حمدان

١٩. جهاد عويضة