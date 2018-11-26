ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ، غدًا، الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة غلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الخميس المقبل، بحيث تصبح ادنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويحتمل تساقط امطار محلية على الساحل الشمالي، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.