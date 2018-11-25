إسرائيل تبيع الشركة المصنعة لرشاش"اوزي"

أكملت إسرائيل صفقة بيع شركة "آي إم آي سيستمز" الحكومية التي تصنع رشاش عوزي، لشركة "إلبت سيستمز" مقابل 495 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شركة إلبت الأحد.

وفي 2013 بدأت الحكومة عملية خصخصة شركة "اي إم آي سيستمز" التي كانت تعرف سابقا باسم شركة الصناعات العسكرية الاسرائيلية.

وتنتج الشركة سلاح عوزي الشهير وبندقية "جليل"، إضافة إلى العربات المدرعة، كما تدرب عناصر الأمن.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإكمال الصفقة.

وقال في بيان "اليوم وصلنا إلى نهاية عملية طويلة ومهمة بدأت قبل عدة سنوات".

وأضاف أن "بيع شركة آي إم آي لشركة إلبت سيسهل تقدم صناعات الاسلحة الإسرائيلية ويزيد من قدرات إسرائيل التكنولوجية وسيزيد من صادرات السلاح، وجميع هذه الأمور ستسهم مباشرة في الاقتصاد الاسرائيلي".

تعتبر إسرائيل سادس أكبر مصدر للأسلحة عام 2017، بحسب معهد "آياتش اس ماركيت" لتحليل صناعة الأسلحة.