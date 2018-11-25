واتساب يقدم تغييراً غير مسبوق في عالم الدردشة

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب” بصدد طرح تحديث يُوصف بأنه سيحمل التغيير الأكبر في عالم الدردشة.



ونشرت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية، تقريراً تحدثت فيه عن التحديث الجديد، قائلة “انس القديم، فالتغيير المرتقب في واتساب سيكون غير مسبوق”.



وأشارت إلى أن تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “فيسبوك” طرح فعلياً تحديثاً على نسخة “البيتا” الخاصّة به، يتضمن طريقة مختلفة تماماً لعرض الإشعارات، إضافة إلى تصميم جديد كلياً في تطبيق “واتساب” ذاته.



ويتضمن التحديث الجديد لـ “واتساب” طريقة جديدة لعرض الملصقات ومكالمات الفيديو الجماعية. ولكن التغيير الأكبر، وفقاً للصحيفة البريطانية، هو طريقة عرض إشعارات “واتساب” الجديدة.



وتوضح “الديلي إكسبريس”، أنه سيمكن لمستخدم “واتساب” معاينة لقطات قصيرة من الفيديو الذي تمّ إرساله له، قبل فتحه بصورة كاملة.