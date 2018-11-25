آيزنكوت زار اليوم لواء الكوماندوز.. بمن التقى؟

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم صوراً جديدة من المناورة العسكرية الواسعة التي يجريها لواء الكوماندوز ،والتي من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور عن مناورة واسعة حاكت القتال على جبهتين ضد حماس وحزب الله، بما في ذلك الحرب المتزامنة بين الجبهتين في وقت واحد.

وزار رئيس الأركان الجنرال أيزنكوت المناورة للاطلاع على سير التدريبات، والتقى خلال زيارته بنجله الرقيب أول "ج"، والذي يخدم في صفوف وحدة ماجلان الخاصة، كما التقطت الكاميرات صورة لهما وهما يتعانقان مع بعضهما البعض.