ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آيزنكوت زار اليوم لواء الكوماندوز.. بمن التقى؟

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:12 - 25 نوفمبر 2018
زيارة آيزنكوت للواء الكوماندوز زيارة آيزنكوت للواء الكوماندوز
مشاركة

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم صوراً جديدة من المناورة العسكرية الواسعة التي يجريها لواء الكوماندوز ،والتي من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور عن مناورة واسعة حاكت القتال على جبهتين ضد حماس وحزب الله، بما في ذلك الحرب المتزامنة بين الجبهتين في وقت واحد.

وزار رئيس الأركان الجنرال أيزنكوت المناورة للاطلاع على سير التدريبات، والتقى خلال زيارته بنجله الرقيب أول "ج"، والذي يخدم في صفوف وحدة ماجلان الخاصة، كما التقطت الكاميرات صورة لهما وهما يتعانقان مع بعضهما البعض.

متعلقات