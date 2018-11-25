اللجنة الأولمبية: الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الرياضة الفلسطينية

قالت اللجنة الأولمبية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل سياساتها العنصرية، بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين والمنافية لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية، وفي مقدمتها الميثاق الاولمبي ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أقدمت، اليوم، على احتجاز النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، أسعد المجدلاوي، لساعات طويلة في معبر بيت حانون، تخللها جولات من التحقيق معه من جنود الاحتلال، وتم إبلاغه بمنع مواصلة السفر نحو المحافظات الشمالية باتجاه الأردن الشقيق، من أجل المشاركة في أعمال الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (ANOC) التي ستعقد في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28-29 الجاري، رغم التأشيرة الدولية وتصريح المرور الصادرين له.

واستهجنت اللجنة هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة ودون رادع دولي وقانوني يردعها عن غيها، مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وكافة اللجان والاتحادات الأولمبية الدولية والقارية والوطنية للتدخل، من أجل لجم هذه الاعتداءات والجرائم المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية ونصرتها، انتصارا لذاتها وقيّمها، أولا، وللشرائع والقوانين والأنظمة والمواثيق العالمية والدولية والإنسانية، ثانيا وأخيرا.

وشددت على أن السكوت على كل هذه الممارسات والتناسي البغيض لها من قبل البعض يشكل مساسا مقصودا بحقوقنا، واشتراكا مقصودا بها ولصالح الاحتلال، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولن نستكين وشعبنا عن مواجهة هذا الإجرام بكل الوسائل القانونية لانتزاع حقوقنا أسوة بكل أحرار العالم ومنظوماته الرياضية.