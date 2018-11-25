الاتحاد الأوروبي يوافق على خروج بريطانيا

صادق زعماء دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، معلنين تأييدهم للإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

ووافقت دول الاتحاد الـ 27 على خطة خروج بريطانيا خلال قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأطلق على الاتفاق اسم "اتفاق الانسحاب" ومن المفترض أن يصادق عليه البرلمانين الأوروبي والبريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس/ آذار 2019.

وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، أصبح يتعين على رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم لاستكمال مراحل الخروج.