طالبات الامريكية يتوجن ببطولة الجامعات لخماسيات كرة القدم

توج فريق الجامعة العربية الامريكية، اليوم الأحد، بلقب بطولة خماسيات كرة القدم الجامعية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني الرياضي للجامعات.

وشارك بالبطولة التي جرت على صالة جامعة بيرزيت، 5 جامعات هي: الأمريكية، وخضوري طولكرم، وبيرزيت، وبيت لحم، وجامعة والقدس، بحضور مسؤولة لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد سمر الاعرج، ورئيس اللجنة الفنية العلياشاهر ناجي، ورئيس لجنة المسابقات حسن ناصيف، وعضو اللجنة الفنية محمد بدير، ومسؤول الاعلام بالاتحادقتيبة علاونة، وفوزي ربيع عضو الاتحاد.

وجرت البطولة بطريقة نصف الدوري، وقدمت بعض الفرق مستويات متفاوتة منها الجيد، ومنها من جاء للمشاركة فقط، خاصة في ظل وجود فرق الأمريكية الأفضل والأميز بالبطولة كون جميع لاعباته من ذوي الخبرة وكذلك بيرزيت وبيت لحم، حيث أن معظم لاعباتهما من المنتخب، فيما كانت مشاركة القدس وخضوري شرفية في البطولة لعدم وجود لاعبات ذوي خبرة باستثناء القدس ميرا أبو ناطور.

وجاءت نتائج البطولة كما يلي: كان الافتتاح بين الأمريكية وخضوري وانتهت لمصلحة الامريكية 9- 0، وفوز بيرزيت على بيت لحم 2-0، وبيت لحم على القدس 1-0، والامريكية على بيرزيت 1-0، وبيرزيت على خضوري 5-0، والامريكية على القدس 1-0، والامريكية على بيت لحم 3-0، فيما لم تجر بعض المباريات التي كانت تحصيلا حاصلا ليكون فريق الجامعة الامريكية في الصدارة دون خسارة ويتصدر الدوري والبطولة برصيد 12 نقطة.

وجاءت بيرزيت المستضيفة بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبيت لحم ثالثا 6 نقاط، والقدس رابعا 3 نقاط، وخضوري طولكرم بالمركز الخامس دون نقاط.

حكم اللقاءات الدولي جواد عاصي، وناصر دحبور، وسامح الخواجا.

وهنأ علاونة الفائزين، شاكرا للجميع مشاركته في البطولة الجامعية التي تتيح للجميع المنافسة الشريفة للطالبات في كرة القدم، مؤكدا أن الجميع فائزا من خلال هذه المشاركة الجيدة للجامعات والتي تدل على نضج الفرق التي أثبتت أنها تشارك، من أجل التواصل بين الجامعات بعيدا عن مبدا الفوز والخسارة، وأن التنافس الشريف بين جميع الجامعات بالبطولات يأتي دوما للتواصل والمحبة بين الجميع.

بدوره، قدم علاونة شكره الكبير لجامعة بيرزيت لاستضافتها البطولة، مثمنا دور الجميع في انجاح البطولة.



