القدس: الاحتلال يقمع وقفة منددة باعتقال المحافظ غيث

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، وقفة تضامنية نظمها عشرات الشبان في شارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، تنديدا باعتقال المحافظ عدنان غيث.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت تجاه الشبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح، واعتقلت المواطن جواد صيام.

وكان المشاركون في الوقفة، رددوا هتافات منددة باعتقال الاحتلال لمحافظ القدس، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا، وأكدوا أن اعتقاله لن يعطي شرعية للاحتلال في القدس.

ودعوا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، خاصة في القدس، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والسياسات العنصرية، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال، مددت اليوم، اعتقال المحافظ غيث حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.