الحراك الوطني يعلن انطلاق المسير البحري الـ 17 الاثنين

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بغزة انطلاق المسير البحري الـ17 لكسر الحصار، وذلك عصر غدٍ الاثنين.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة، محملةً المسؤولية الكاملة للاحتلال عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين في مخيم هربيا وفي المسير البحري.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمشاركين، ومساندة مطالبهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم التعرض لهم، والعمل على إطلاق سراح القبطان سهيل العامودي.

كما دعت هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بإجبار دولة الاحتلال لوقف الحصار القطاع، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 2 مليون إنسان.

وحثت الهيئة حركات التضامن الدولية وأحرار العالم للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في خرق جدار الحصار لكسره، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في حقوقه العادلة والمشروعة، والاستمرار بفضح وإدانة جريمة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الرئيس محمود عباس والسلطة برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لدم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم، بما يهيئ المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون.