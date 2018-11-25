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خلال حفل تكريم فوج العودة لحفظة القرآن الكريم

الريسوني: القرآن الكريم هو الطريق الصحيح للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:30 - 25 نوفمبر 2018
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. أحمد الريسوني
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قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.أحمد الريسوني "إن تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بالقرآن الكريم وحفظه والعمل بآياته هو المعيار الحقيقي للتحرير من الاحتلال الإسرائيلي".

وأشاد الريسوني -خلال حفل تكريم فوج العودة لحفظة القرآن الكريم نظمته اللجنة الدعوية لحركة الجهاد وجميعة أقرأ الخيرية- بالشعب الفلسطيني وجهادهم وتمسكهم بالقرآن الكريم والعقيدة كطريق واضح للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنَّ الشعب الفلسطيني من الشعوب المتمسك والتي تولي القرآن الكريم أهمية واضحة في مسار حياتهم.

ودعا الريسوني، حفظة كتاب الله عز وجل لتجسيد آيات القرآن الكريم من خلال الفعل عبر المعاملات اليومية والسلوكية مع الناس.

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